Debi, a onda i potpis: Milan već sprema prvi profesionalni ugovor za mladog Camardu

No, to će ipak pričekati. Camarda ne smije potpisati ugovor dok ne navrši 16 godina, a to će se dogoditi tek 10. ožujka sljedeće godine. No, Romano javlja kako je dječak posvećen Milanu i želi zaigrati samo za Rossonere pa bi to trebala biti tek formalnost.

🔴⚫️ AC Milan are in advanced talks to seal the agreement with 2008 born top talent Francesco Camarda to sign his first professional deal in March.

Camarda will turn 16 then he will be able to sign.

Despite BVB and more clubs interested, Camarda only wants to play for AC Milan. pic.twitter.com/wz7lqjLPR5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2023