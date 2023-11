Dečki, da živnete? Union sat vremena imao igrača više, ali na kraju je remizirao s Bragom

U prvih pola sata nismo vidjeli gotovo nikakve izgledne prilike, a ni kvalitetan nogomet; jedino što možemo spomenuti je činjenica da je Braga izgledala življe i dinamičnije. Međutim, veliki problem za domaće uslijedio je u 30. minuti kada je malijski nogometaš Sikou Niakaté zaradio izravni crveni karton zbog neopreznog i opasnog gaženja Kevina Behrensa.

Bjeličina momčad poslije toga je pokušala krenuti u napad i iskoristiti brojčanu prednost, a u tome je i uspio, zapravo vrlo brzo — Jérôme Roussillon u 42. je minuti fino proigrao Robina Gosensa koji je krasnim finišem matirao domaćeg vratara i tako pogodio za prvi zgoditak u Bjeličinu mandatu.

Usprkos tom golu, Union je vrlo brzo dobio upozorenje da bi mogao loše proći, čak i s igračem više — Braga je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela napravila pravu paniku u berlinskom šesnaestercu. Gostujući nogometaši tada su morali čak dvaput čistiti loptu s crte u jednom napadu nakon što su pokušali Serdar Saatçı i Álvaro Djaló, a Portugalci su prvi povukli potez u nastavku i izjednačili.

Union Berlin’s interim assistant manager Marie-Louise Eta became the first woman to coach in a men’s Champions League match 👏 pic.twitter.com/KsVJuez06j

— B/R Football (@brfootball) November 29, 2023