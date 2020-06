Dečki, večeras časti David Luiz: Manchester City stigao je do uvjerljive pobjede nad Arsenalom

U blago rečeno neobičnoj utakmici Manchester City pobijedio je Etihadu Arsenal 3-0. Krenimo redom.

U prvih 20 minuta nismo vidjeli puno toga, osim dvije ozljede, dovoljno ozbiljne da je u ranoj fazi utakmice Mikel Arteta morao potrošiti dvije zamjene — prvo je u petoj minuti nastradao Granit Xhaka (gležanj, u igru ulazi Dani Ceballos), a 15 minuta kasnije i Pablo Mari (tetiva, u igru ulazi David Luiz). Neko vrijeme Arsenal je čak ostavljao bolji dojam, ali poslije pola sata igre City je dosegnuo radnu temperaturu.

Uslijedio je niz prilika, Kevin de Bruyne gurao je suigrače u šanse dodavanjima s dvadesetak metara, a Arsenal je iznad vode u tom razdoblju držao Bernd Leno. Ali uvijek možete računati na Luiza koji je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena očajnom reakcijom na jednu De Bruyneovu loptu doveo u čistu šansu Raheema Sterlinga koji je iz blizine zabio za 1-0.

Utakmica je bila gotova nakon četiri minute igre u drugom poluvremenu. Jesmo li već rekli da uvijek možete računati na Luiza? Riyad Mahrez se poigrao s Luizom, ušao u kazneni prostor, Luiz ga je povukao, skrivio penal i dobio crveni karton. Penal je u 2-0 pretvorio De Bruyne.

David Luiz in the Premier League since returning to Chelsea:

2016/17: 0 penalties conceded

2017/18: 0 penalties conceded

2018/19: 0 penalties conceded

*joins Arsenal*

2019/20: 4 penalties conceded pic.twitter.com/zSRWuQyUbF

— Squawka Football (@Squawka) June 17, 2020