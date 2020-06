Deeney se raspričao o gay nogometašima. Kaže da u svakom klubu igra bar jedan homoseksualac

Troy Deeney još uvijek se ponaša točno onako kako smo navikli: direktan je, ne boji se reći što misli i poprilično je otvoren u iskazivanju svojih stavova i razmišljanja. Watfordov anti-idol u posljednjem intervjuu odlučio se osvrnuti na stvar koja je oduvijek tabu tema u nogometu, a to je homoseksualnost.

Gostujući u BBC-evu podcastu koji vodi još provokativniji Louis Theroux, engleski je napadač dao svoju procjenu o zastupljenosti homoseksualnih igrača u nogometu.

“Rekao bih da u svakoj momčadi postoji barem jedna gay ili biseksualna osoba”, kazao je. “Sto posto tvrdim da je tako. Mislim da ljudi koji su iz gay zajednice imaju problem s odgovornosti oko bivanja prvim. Jednom kada netko izađe iz ormara, to će učiniti gomile drugih.”

Watford star Troy Deeney believes every football team will have at least one player from the LGBTQ community 🌈 pic.twitter.com/gNYpgNMgoJ

