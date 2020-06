Definicija instant-učinka: Marco Asensio, nakon dugih 329 dana pauze, vratio se sa stilom

Marco Asensio odigrao je sinoć svoju prvu utakmicu sezone.

Real Madrid pobijedio je na Santiago Bernabeu Valenciju 3-0 u 29. kolu La Lige i zadržao korak za vodećom Barcelonom — razlika ponovno iznosi dva boda. Asensio, koji je prije 11 mjeseci potrgao ligamente koljena u nebitnoj prijateljskoj utakmici s Arsenalom, odradio je 16 minuta. Teško da je mogao biti efikasniji.

Marco Asensio's game by numbers vs. Valencia:

16 minutes

100% duels won

100% tackles made

100% take-ons completed

100% shot accuracy

1 chance created

1 assist

1 shot

1 goal

After more than a year out, he's back. 😍 pic.twitter.com/yW13dIpRMo

— Squawka Football (@Squawka) June 18, 2020