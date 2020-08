Dejan Lovren je naslovom pobjednika Ruskog superkupa otvorio nogometnu karijeru u Zenitu

Prije nešto više od dva tjedna Dejan Lovren je podigao pehar namijenjem osvajačima engleske Premier lige nakon spektakularne Liverpoolove sezone. Danas je opet imao razloga za slavlje, sad kao pobjednik Ruskog superkupa u kojem je za Zenitovu momčad nastupio u punoj minutaži.

Domaću trostruku krunu osvojio je nogometni sastav iz Sankt-Peterburga, odnosno nakon što je trijumfirao u ruskom prvenstvu i tamošnjem kupu, večeras je s 2-1 slavio protiv moskovskog Lokomotiva.

⏱ F/T' | We win the Russian Super Cup thanks to goals from Dzyuba and Ozdoev and complete the domestic treble! 🏆🏆🏆#ZenitLoko 2-1 | #RussianSuperCup 🏆 pic.twitter.com/F3yCR2Mi5I

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 7, 2020