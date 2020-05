Demolition Man za sva vremena: Overeem preokretom slavio protiv Harrisa

Prošli UFC meč u prosincu protiv Jairzinha nije prošao ni iole uspješno, ovaj je u određenim trenucima bio vrlo čupav, no Alistair Overeem vratio se na pobjedničke staze…

UFC događaji u Jacksonvilleu nastavili su se, a sinoćnju priredbu zaključili su spomenuti Reem i Amerikanac Walt Harris. Dvoboj je slovio kao ogled dvojice profiliranih nokautera, a Nizozemac je vrlo rano završio na podu obliven krvlju nakon izvrsno izvedene kombinacije njegova suparnika gdje mu je gađao, naravno, bradu. Ipak, Overeem se nekako uspio izvući i do kraja runde uspostaviti kontrolu nad oponentom te malo-pomalo preuzimao dominaciju nad Harrisom koji se činio sve umorniji.

Demolition Man početkom druge runde premjestio je borbu u parter i potpuno preokrenuo meč u svoju korist, a on je naposljetku prekinut 40-godišnjakovom pobjedom u trećoj minuti. Lijep rođendanski poklon za Overeema, a Harrisu je to bio prvi poraz nakon studenog 2017. godine i Marka Godbeera. Valja spomenuti i da je Nizozemac tako postao jedini borac uz Alekseja Olejnika koji se u UFC-u borio u četiri različita desetljeća.

With his win over Walt Harris tonight, Alistair Overeem joins Aleksei Oleinik as fighters on the UFC roster to win MMA fights in 4 different decades (90s, 00s, 10s, 20s). pic.twitter.com/3JI9hSoLQ2

Od ostalih mečeva, Cláudia Gadelha odlukom je slavila protiv Angele Hill, Dan Ige pobijedio je Edsona Barbozu u njegovom debiju u perolakoj kategoriji, Krzysztof Jotko jednoglasnom odlukom sudaca trijumfirao je protiv Eryka Andersa, a Song Yadong nadvladao je Ekvadorca Marlona Veru…

Claudia Gadelha: 2nd straight win after going 1-2 in her previous 3 fights.

9 of her 18 MMA wins have now come via decision (with 3 being split decisions). pic.twitter.com/6PQWiKw4oq

