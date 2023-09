Derbi sjevernog Londona nije razočarao: Arsenal i Tottenham podijelili bodove u golijadi

Arsenal i Tottenham odigrali su neriješeno u derbiju sjevernog Londona koji je danas odigran na Emiratesu u sklopu šestog kola Premier lige. Gradski rivali remizirali su 2-2, nakon što su se gosti dvaput vraćali iz rezultatskog minusa.

Prvo poluvrijeme bilo je intenzivno, ali i prilično ujednačeno. Arsenal nije uspio uspostaviti svoj uobičajeni stil u posjedu, a obje momčadi dobro su zatvarale prostor bez lopte. Prevagu su, kao i u nastavku, donijeli pojedinci. Kod Topnika Bukayo Saka, kod Spursa James Maddison i Son Heung-min.

Saka je bio instrumentalan u 26., kada je Christian Romero skrenuo njegov udarac u vlastitu mrežu, ali gosti su uzvratili 15-ak minuta kasnije. Bila je to prva od dvije sjajne kombinacije na relaciji Maddison – Son. Na poluvrijeme se otišlo s 1-1, ali i dojmom da i jedni i drugi mogu pokazati više u nastavku.

⚠️ | QUICK STAT Bukayo Saka has now recorded 8 goal involvements in 8 apps for Arsenal this season: 🅰️ v Manchester City

⚽️ v Nottingham Forest

🚫 v Crystal Palace

⚽️ v Fulham

🅰️ v Manchester United

🅰️ v Everton

⚽️🅰️ v PSV

⚽️ v Tottenham Gunners' Mr. Consistent. 💫#ARSTOT pic.twitter.com/Bh3xbl3Fjd — Sofascore (@SofascoreINT) September 24, 2023

Arsenal je počeo bolje: Ben White je bio u sjajnoj prilici u kaznenom prostoru nakon kornera, ali njegov udarac rukom je blokirao Romero. Nakon intervencije VAR-a, Topnici su dobili penal koji je rutinski realizirao Saka. Arsenalova mlada zvijezda sada ima osam golova i asistencija u osam utakmica ove sezone.

Međutim, Spursima je ovoga puta trebalo još manje da izjednače rezultat. Nije prošla niti puna minuta kada je Jorginho, koji je na poluvremenu zamijenio ozlijeđenog Declana Ricea, izgubio loptu u vlastitoj polovici. Maddison je još jednom pronašao Sona i Tottenham drugi put dolazi do izjednačenja. Arsenal je do kraja pokušao i treći puta doći do prednosti, ali Tottenham njegovim igračima jednostavno nije dopuštao da uđu u svoj karakterističan ritam. Jedine prave prilike domaćin je stvarao nakon prekida.

Obje momčadi tako su ostale neporažene i sada imaju 14 bodova iz prvih šest utakmica. Četiri pobjede, dva remija i nula poraza nije loš prosjek, ali Arsenalu, koji se nada da će i ove godine kandidirati za titulu, Manchester City već sada bježi četiri boda.