Deschamps nije zagovornik nastavka sezone i vrlo jasno kaže da se on događa samo zbog novca

Ništa se to Didieru Deschampsu ne sviđa.

Izbornik francuske nogometne reprezentacije kritički se osvrnuo na ideju da se nogometna prvenstva nastave, kazao da mu ono što se događa u Bundesligi tek nalikuje na nogomet i za sve odluke koje usmjeravaju prema nastavku sezone u ostalim ligama kazao da su vođene isključivo financijskim interesima.

Ne bude li neželjenih scenarija, francusko nogometno prvenstvo bit će jedino iz kruga najjačih u Europi koje je okončano prije vremena zbog pandemije koronavirusa. Sva ostala, želja je organizatora, tek su odgođena za neka bolja vremena i bit će nastavljena.

"They are planning the resumption of La Liga and the Premier League, but they have decided not to resume the women's championships, which generate much less revenue. That says everything."

— Goal News (@GoalNews) May 27, 2020