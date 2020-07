Deset godina izvrsnosti: David Silva danas će posljednji put nastupiti za City u Premier ligi

“Želio bih biti upamćen kao dobar tip koji obožava nogomet”, kazao je David Silva prije nekoliko dana uoči njegova posljednjeg premijerligaškog nastupa. “Nadam se da su ljudi uživali u mom nogometu. Jednostavno je.”

Silva je stigao u Manchester City iz Valencije 30. lipnja 2010. potpisavši ugovor na četiri godine, a u Premier ligi je potom igrao cijelo desetljeće. Esencijalni dio svakog Cityjeva uspjeha, španjolski veznjak istaknuo se svojom vizijom, inteligencijom i nogometnom elegancijom, a mnogi su ga proglašavali najzrelijim ligaškim igračem svoje generacije.

