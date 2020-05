Di su pare? Irska neće dobiti UEFA-inu financijsku potporu jer ju je — već potrošila

Ako ste nas pratili ovog popodneva, znat ćete da je Aleksander Čeferin objavio kako UEFA pušta 236 milijuna eura financijske pomoći svojim članicama za borbu protiv krize uzrokovane koronavirusom.

Situacija je relativno jednostavna.

Članice će u sklopu HatTrick fonda dobiti po 4,3 milijuna eura za ovu i sljedeću sezonu kao investiciju za popravak nanesene štete. Riječ je, slično kao i s FIFA-inim fondom, o novcima koje bi članice ionako dobile, ali ih ovako UEFA iznimno pušta u jednoj rati.

#BREAKING FAI won't benefit from €4.3m UEFA cash injection as money was already drawn down by previous boardhttps://t.co/In7AMRiSa4 pic.twitter.com/3yTztmeGLJ

— Independent Sport (@IndoSport) April 27, 2020