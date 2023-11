Diego Costa o nogometnim počecima: ‘Svakog sam vrijeđao i udarao, ali ništa ne bih promijenio’

Među nogometnim grubijanima, ime Diega Coste zasigurno je pri samom vrhu, pogotovo u posljednjih 10-ak godina. Španjolski reprezentativac rođen u Brazilu svoj je renome stekao najprije u Atlético Madridu, a potom ga samo još više pojačao tijekom svoje epizode u Chelseaju. Uz brojne golove, poznat je bio po svojoj prgavosti te često i prljavoj igri, opasnost je bila i fizička i verbalna.

“Kad sam bio mlad igrač, vrijeđao sam svakoga i ni za koga nisam imao poštovanja. U mojoj glavi, mislio sam da svoje suparnike moram ‘ubiti’, jer nisam prošao neku akademiju, gdje se ipak uči kontroli i respektu prema drugima na terenu. Vidio sam kako i drugi udaraju laktovima u lice, pa sam pomislio da je to standard te isto radio tijekom utakmica”, otkrio je Costa u nedavnom intervjuu.

Uistinu, njegov je ozbiljniji nogometni put krenuo tek sa 16 godina, tad se priključio brazilskom niželigašu Barcelona Esportivo Capeli. Njegov prvi profesionalni klub bila je portugalska Braga, a i tamo je stigao s 18 navršenih godina, pa i ne čudi da kroz nogometni razvoj nije stekao te norme pristojnog i fer ponašanja.

“Tad je sve bilo drugačije, pa se u međuvremenu promijenio i moj stav prema tim prljavštinama i pretjeranoj borbenosti na terenu. No, ništa od toga ne bih promijenio, jer me sve to nečemu naučilo i zbog toga sam ostvario sve ove uspjehe kroz igračku karijeru”, zaključio je Diego Costa.