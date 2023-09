Dinamo dobio Astanu

Prvi povijesni nastup nekog hrvatskog kluba u Konferencijskoj ligi prošao je očekivano. Dinamo je klasa više za ovo okruženje, već je pokazao da je dosta jači od Astane pa je tako bilo i ovaj put. Rutinskih 5-1 na Maksimiru da odličan start Modrih u europskim skupinama.

Prvo poluvrijeme je, da vam budemo potpuno iskreni, djelovalo kao da na Maksimiru gostuje neki HNL klub iz donjeg doma. Dinamo je od samog početka preuzeo inicijativu i loptu u noge, ali kao što to često zna biti u domaćoj ligi, u posljednjoj trećini bio je dosta jalov i nije uspijevao završiti akcije kako treba.

Najveću priliku zapravo su Plavi stvorili odmah na početku, u četvrtoj minuti. Gabriel Vidović stigao je iskosa i prijetio golu, ali ipak se odlučio za nisku loptu na peterac gdje je natrčavao Mahir Emreli. Već je lopta prošla golmana i Emreli bi zabio na praznu mrežu, ali nije stigao na loptu.

Izostale su prilike nakon toga sve do 20. minute, i to prijetnje Astane. Dino Perić išao je čistiti jednu loptu, ali to je učinio loše pa je samo ‘asistirao’ Marinu Tomasovu koji je sam krenuo na gol, ali je na kraju izgubio korak i pucao je slabo i pored gola.

Nakon toga možemo izdvojiti jedan udarac Josipa Mišića s kakvih 20 metara preko gola, a onda i odličan pokušaj raspoloženog Vidovića koji je na lijevoj strani sjajno driblao pa tukao točno u Josipa Čondrića. U 40. je Martin Baturina slabo tukao glavom, a onda je Dinamo dobio penal.

Bila je to naizgled bezazlena situacija u 16 metara Astane. Robert Ljubičić primio je loptu potpuno leđima okrenut od gola, Dembo Darboe ušao je s njim u duel i činilo se da je obrana lako očistila. No, Ljubičić je završio na travnjaku, sudac za VAR monitorom i saznali smo da je Astanin branič zapravo nagazio Dinamovog igrača.

Odluka je jasna, a udarac je izveo Bruno Petković i potegnuo silovito pod prečku pokraj nemoćnog Čondrića za Dinamovih 1-0 u 43. minuti. Bio je to petkov 20. europski pogodak u karijeri, a Modri su tako s dosta sreće ipak na odmor ponijeli vodstvo.

Prva prilika u drugom dijelu zato je pripala Astani. Tomasov se opet našao u šansi, dobro je prošao desnom stranom i opet prevario Perića, ali udarac iskosa skinuo mu je Ivan Nevistić u jednom od rijetkih svojih zadataka večeras.

A onda, novi penal za Dinamo. Ovaj put su Modri dobro izigrali i došla je lopta na desno krilo, uslijedio je ubačaj na koji je prvi krenuo Emreli, ali ga Varazdat Harojan u svom kašnjenju gura u leđa. Emreli je pao, lopta došla do Baturine kojem je šut izbliza skinuo Čondrić, ali sudac je pokazao na bijelu točku.

Opet Petković uzima loptu i opet je silovit pa je to 2-0 u 53. minuti. I kao u već ustaljenoj špranci, Astana je imala sljedeću veliku priliku, nije ju iskoristila pa je Dinamo zabio još jedan gol iz prekida.

Ovaj put Darboe se našao u šansi u 54. minuti i izbliza opet tukao u Nevistića, a četiri minute kasnije Dinamo je dobio slobodnjak na malo manje od 20 metara koji je sjajnim udarcem pod prečku posla Marko Bulat. Zvuči poznato? Sigurno jer je već zabio iz slobodnog udarca ove europske sezone, i to protiv AEK-a doma.

I zaista od tada pa skoro 20 minuta nemamo ništa za prijaviti. Dinamo je totalno umrtvio utakmicu i posjedom ubio svaku zanimljivost, a privid konkurentnosti ipak je za Astanu došao smanjenjem u 79. minuti. Tomasov je s desne strane fino proigrao u 16 metara gdje je utrčao Kamo Hovhannisijan i preciznim udarcem poslao loptu nisko od suprotne stative u mrežu za 3-1.

Da ne bi bilo nekakve komplikacije i drame kakve su se Dinamu ovog europskog ljeta već znale događati, pobrinuo se Antonio Marin. Krilni napadač ušao je s klupe, a pojavio se i pomalo zaboravljeni Bogdan Mihajličenko koji je ubacio s lijeve strane, a Marin glavom pogodio za 4-1 u 85. minuti.

A da sve bude još malo ljepše, pobrinuo se Tibor Halilović koji je u svom debiju u ovom mandatu na Maksimiru zabio prvijenac krasnim udarcem s 20 metara u nadoknadi za konačnih 5-1.

I to je, otprilike, to. Vrlo rutinski i bez stresa Dinamo je riješio prvi ispit u skupini, a sada se u miru okreće HNL-u gdje u nedjelju gostuje u Kranjčevićevoj kod Rudeša.