Dinamo ima već dva domaća poraza uz preokret u nastavku, isto koliko i u 10 prethodnih sezona

Očit je bio Dinamov pad u drugom poluvremenu sinoćnjeg ogleda s AEK-om, pa i ne treba previše čuditi to što je grčki prvak na kraju došao do preokreta te pobjede od 2-1. Marko Bulat doveo je Plave u vodstvo nakon sjajnog izvedenog slobodnog udarca, no u nastavku je atenski sastav preko Stevena Zubera u 59., odnosno Konstantinosa Galanopoulosa u 90. minuti okrenuo vodu na svoj mlin.

Očito nešto ne valja u Dinamovoj igri, pogotovo tijekom drugog poluvremena, jer se i u nekoliko prethodnih utakmica ove sezone osjetio pad ritma, kao i dominacija suparničkog sastava. Uz ovaj AEK-ov preokret, ove je sezona na Maksimiru istim rezultatom (2-1) i rasporedom golova slavio i Hajduk, u prvom kolu domaćeg prvenstva.

Drugi je ovo, dakle, put da je Dinamo na domaćem terenu poražen nakon preokreta u nastavku, i to samo u četiri ovosezonska nastupa. Za usporedbu, isti broj takvih utakmica Plavi su ubilježili u svih prethodnih 10 sezona zajedno, i to oba puta u europskim natjecanjima. Već smo pisali o trijumfu Young Boysa u Zagrebu, a prije njih to je 2013. uspjelo ukrajinskom Čornomorecu.

⚽ #Dinamo je ove sezone na Maksimiru izgubio već 2 utakmice u kojima je vodio na poluvremenu (Hajduk i AEK). Toliko poraza nakon vodstva na poluvremenu u domaćoj utakmici su imali u zadnjih 10 sezona skupa 👇 2013. vs Odessa 1:2

2018. vs Young Boys 1:2 — Marko Silov (@MarkoSilov) August 16, 2023 I u tim je utakmicama rezultat bio 2-1, protiv Švicaraca je Dinamo tada poveo golom Izeta Hajrovića, ali Guillaume Hoarau uhvatio je pobjedu za goste dvama pogocima u drugom poluvremenu. Što se tiče ogleda protiv kluba iz Odese, za vodstvo domaćih na Maksimiru poentirao je Junior Fernándes, da bi u nastavku preokret donijeli Oleksij Antonov te Brice Dja Djédjé. Morat će trener Igor Bišćan nešto drastično promijeniti za uzvrat, no nema previše vremena za to, on je na rasporedu već u subotu…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se