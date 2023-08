Dinamo izgubio od AEK-a

Cijela država zbog raznih je razloga čekala taj prvi susret Dinama i AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka. Napokon možemo o nogometu bez popratnih kontroverzi, a rezultat na terenu kazuje da se na vrući teren u Ateni ide s 2-1 za Grke koji su izveli preokret i veliku pobjedu nakon dva potpuno suprotna zagrebačka poluvremena.

Prva prava prilika dogodila se nakon samo 30 sekundi. Agresivno je Dinamo krenuo pa je to rezultiralo jednom dubinskom loptom za Roberta Ljubičića, a ovaj vraća Marku Bulatu koji sa 17 metara tuče, ali malo pored gola.

Mnogo, mnogo bolji je Dinamo u startu. Vrlo agresivno su Modri osvajali lopte u visokom pritisku i praktički kampirali na suparničkoj polovici nižući napad za napadom. Tako u devetoj minuti nakon opasnog prodora Darija Špikića i niske lopte propušta Ljubičić za Bulata, ali čisti to obrana.

U 15. opet Ljubičić prolazi, sada desnom stranom i šalje nisku loptu koju vratar odbija samo do Brune Petkovića, a ovaj nije uspio dobro primiriti i plasirati u gol. No, sama činjenica da su Ljubičić i Bulat u sjajnim šansama govori dovoljno o tome koliko visoko i agresivno Dinamo stoji.

AEK-u je stoga ostalo tek fokusirati se na obranu i kontre, a jedna takva u 16. minuti skoro je bila kobna. Steven Zuber sjajno je odradio kontru, prošao desno pa ostavio na drugoj stativi za Levija Garcíju, ali stigao se Dominik Livaković vratiti pa sjajno i akrobatski ulazi u šut izbliza.

Vrlo je sadržajno i nakon toga, nije to poljuljalo domaće pa Petković ubrzo prijeti s 20 metara, ali golman čupa ispod prečke. Zbilo se to u 20. minuti, a pet minuta kasnije nakon kornera i odbijanca Stefan Ristovski tuče iz voleja, ali umjesto mreže gađa glavu Bogdana Mihajličenka.

Morao je Cican Stanković reagirati i u 32. minuti kad je danas jako raspoloženi Špikić prošao desno i opalio u suprotni kut, ali ispužio se vratar i odbio u korner. Nakon toga par minuta tenzija zbog jednog nedosuđenog faula na koji je AEK-ova klupa totalno eksplodirala pa je isključen pomoćnik. A svu je tu vrućinu na terenu i tribinama onda dodatno podigao i pogodak.

Petković je u pokušaju kratkog odigravanja srušen na 25 metara od gola, a Bulat je preuzeo dužnost izvođenja slobodnjaka. I to kako, opalio je i skinuo paučinu s gornjeg desnog kuta za 1-0 domaćih u 39. minuti, ali i odličan dodatak kompilaciji svojih najboljih poteza jer pogodak je uistinu remek-djelo.

Iskontrolirao je Dinamo nakon toga igru do poluvremena na koje odlazi s važnim vodstvom, a moglo je ono biti i veće da je Mihajličenko iskoristio sjajnu priliku na isteku druge minute nadoknade. Dobio je loptu u prostor pa lažnjakom poslao svog čuvara u gol-aut, ali ipak pucao slabijom desnom nogom točno u Stankovića.

Kao da je to vodstvo malo uljuljalo Modre u sigurnost jer AEK je, treba to jasno reći, dosta bolje krenuo u drugi dio. No, u prvi 10-ak minuta imao je samo dva slobodna udarca iz opasne zone, oba u živi zid, a onda je stiglo izjednačenje. Taj jako opasni Zuber sjajnim je slalomom uz niz grešaka Dinamove obrane pa prizemnim udarcem s 14 metara dovršio akciju koja je krenula tako što su Grci uzeli loptu Josipu Mišiću na kakvih 30 metara od gola i to je 1-1 u 59. minuti.

Skoro je Dinamo odmah odgovorio novom bombom Bulata koju je ipak ovaj put Stanković izvadio ispod prečke, a onda nove dvije sjajne prilike. Prvo je Ljubičić, doduše u zaleđu, zaboravljen i njegov udarac odbijen je s gol linije, a onda je Mahir Emreli glavom tukao i lopta je okrznula gornji dio grede prije odlaska u gol-aut.

Jako sadržajna utakmica nastavila je davati situacije i teme pa tako u 69. minuti Djibril Sidibé pada u 16 metara nakon kontakta s Mihajličenkom. Sudac je ostao nijem, a onda se malo zagužvalo između Ristovskog i Francuza, ali brzo je to riješeno pa se igra nastavlja bez penala. Nedugo potom pao je pogodak, zabio je Orbelín Pineda, ali iz očitog zaleđa pa AEK ostaje bez brzopoteznog preokreta.

U 85. nova sjajna prilika za goste koji su mnogo bolji u drugom dijelu. Ovaj put kratka kombinacija iz kornera, García je opet dobio loptu i sada pucao iz okreta s kakvih 10 metara, ali opet je Livaković na mjestu i drugi put odnosi pobjedu protiv napadača iz Trinidada i Tobaga.

No, ipak Dinamo nije izdržao. Opet napad Grka i prekid, a nakon prekida loše čišćenje Dinamove obrane koja je zaspala pa je odigrana kombinacija na desnoj strani i na kraju Konstantinos Galanopoulos u 90. minuti zakucava loptu za 2-1.

Krenuo je Dinamo u nadoknadi na sve ili ništa, a još gore je što je morao Livaković još jednom spašavati jer nakon kontre pobjegao je Nordin Amrabat, ali pucao u Dinamovog kapetana pa je ostalo 2-1, a tako je i nakon što je Domagoj Vida dvaput tukao glavom iz velike blizine.

Modri tako mogu biti jako nezadovoljni i tužni. Vodili su u prvom dijelu i igrali dosta bolje, ali na pakleni uzvrat u Ateni sada moraju sa zaostatkom…