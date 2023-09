Dinamo je bez iznenađenja razbio Rudeš, pa ćemo spomenuti Drmićev hat-trick i sjajnog Vidovića

Prva četvrtina ovosezonskog izdanja HNL-a zaključena je ogledom Rudeša i Dinama, odnosno srazom fenjeraša te aktualnog prvaka. U takvom omjeru snaga, gosti s istoka Zagreba bez većih su se problema obračunali s klubom sa zapada grada, bilo je 5-1 u korist Plavih. Čak ni uz promiješani sastav u odnosu na Astanu, novi trobod za sastav pod vodstvom trenera Sergeja Jakirovića nije došao pod znak pitanja.

Od početka se Dinamo nametnuo kao dominantnija momčad, no sve je do 27. minute lomio Rudešov otpor. Tada je, napokon, pala i koncentracija u domaćoj obrani, krasnim ju je proigravanjem prebacio Robert Ljubičić, loptu je potom primio Gabriel Vidović te nesebično poslužio Josipa Drmića. Prazan je bio gol, pa je bez problema nakon više od pet mjeseci napokon došao do zgoditka u HNL-u.

Vidović je svoju drugu asistenciju ubilježio potom u 38. minuti, slična je to bila akcija, iako uz male varijacije. Opet je Ljubičić dugom loptom pronašao Vidovića, a ovaj je povratnim dodavanjem uposlio Mahira Emrelija. Azerbajdžanski ofenzivac glavom je pogodio s desetak metara udaljenosti, a time je, uz sve viđeno na terenu, bilo i riješeno pitanje pobjednika. Rudeš je, pak, tek sporadično dolazio pred Dinamova vrata, prvi je udarac prema ubilježio tek u 55. minuti. Inače, u drugom su se dijelu problemi za domaće samo i nastavili, preciznije bi bilo reći da su se još i pojačali, s obzirom da su primili nova tri gola još prije isteka 60. minute. Prvi od u tom nizu opet pripada Drmiću, u 48. minuti ga je proigrao Petar Sučić, a švicarski napadač uspio se othrvati otporu domaćih braniča. Samo pet minuta poslije, Vidović je svoju sjajnu partiju okrunio i pogotkom, fintama se riješio Mislava Matića te onda silovito pogodio ispod grede. Drmić je svoj hat-trick kompletirao u 58. minuti, pogodivši glavom iz blizine iza golmana Karla Kralja za velikih 5-0. Prvi je put u Dinamovom dresu postigao tri pogotka na jednoj utakmici, a posljednji takav podvig ubilježio je još za Rijeku, u pobjedi nad Šibenikom (5-3) u travnju prošle godine. 58’ GOOOOOOL! Rudeš – Dinamo 0:5 💪🏻⚽️🦁💙

Hat-trick Josipaaaaa Drmića!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tLTCPKw1Mp — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 24, 2023 Do kraja utakmice, Rudeš je ipak uspio doći i do utješnog pogotka, Riad Mašala je prekinuo post od pet utakmica svoje momčadi, koliko je čekala na zabijeni zgoditak. Iskoristio je rijetku pogrešku Dinamove obrane, pa je preciznim udarcem matirao Ivana Nevistića i postavio konačni rezultat u Kranjčevićevoj. Tako je Dinamo ulovio novu pobjedu, koja ga smješta na treće mjesto ligaškog poretka, s utakmicom manje te dva boda zaostatka za vodećim Hajdukom. Sada ih na svojem kontu ima 16, koliko i drugoplasirana Rijeka, dok je Rudeš ostao na onom jednom, jedinom bodu, osvojenom još na gostovanju (0-0) kod Istre 1961…

