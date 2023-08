Dinamo je doživio prvi domaći poraz u europskim pretkolima nakon 2018. i Young Boysa

Dinamo je danas odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme i grozno drugo, a to je rezultiralo porazom u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a (2-1). Iako su Modri imali 1-0 prije odlaska na predah, Grci su u nastavku preokrenuli stvari u svoju korist i ubilježili iznimno važnu pobjedu prije subotnjeg uzvrata u Ateni.

Igor Bišćan vjerojatno će morati dobro analizirati utakmicu kako bi objasnio takav pad — ovo mu nije, usput, prvi put da se nije dobro proveo nakon što je minimalno vodio na poluvremenu — a večerašnji poraz prilično je značajan u kontekstu novije Dinamove povijesti.

Naime, navikli smo na to da Modri većinom gaze u europskim pretkolima i da tako vuku nacionalni koeficijent, barem do playoff faze Lige prvaka. Znalo je tu biti poraza, pogotovo u gostima, ali Dinamo dugo nije upisao poraz u europskom pretkolu na Maksimiru — sve do večeras.

Zapravo, posljednji domaći poraz u toj fazi europskih natjecanja Dinamo je doživio u utorak, 28. kolovoza 2018. godine, kada je pod vodstvom Nenada Bjelice izgubio 2-1 od tadašnjeg švicarskog prvaka Young Boysa. Priča je tada tekla slično; Modri su tada poveli golom Izeta Hajrovića, ali Guillaume Hoarau uhvatio je pobjedu za Švicarce dvama pogocima u drugom poluvremenu.

Bila je to, doduše, uzvratna utakmica, a Modrima preostaje prilika za popravak u Ateni. Pa što bude…

Podsjećamo, ako prođu, Plavi će igrati protiv Royal Antwerpa, a u slučaju ispadanja idu na Spartu Prag u playoffu Europa lige.