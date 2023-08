Dinamo je objavio cijene ulaznica za Superkup. Naravno, poskupjele su u odnosu na lanjske

Svi se još živo sjećamo prošle nogometne sezone — nekima se čini kako nije još propisno ni završila — a već nam dolazi nova. Dinamo i Hajduk odigrat će prvi veliki hrvatski derbi u novoj kampanji i to 15. srpnja na Maksimiru u sklopu Superkupa, a Plavi su danas na svojim službenim kanalima objavili cijene ulaznica za taj dvoboj.

Karte su očekivano skuplje u odnosu na prošlu godinu, ali podosta. Za ulaz na sjevernu tribinu (i gore i dolje) navijači će tako morati izdvojiti 10 eura, zapad gore stoji 20 eura, a zapad dolje 25. Za usporedbu, prošle godine je sjever koštao 40 kuna, zapad gore 80 i zapad dolje 100. Ukoliko vas uopće moramo podsjećati na to, istok je trajno zatvoren od posljedica zagrebačkog potresa od kojeg su već prošle više od tri godine.

Pravo prvokupa imaju klupski članovi u petak 7. srpnja i to isključivo online od 11 sati do 23:59, a online prodaja za ostale navijače kreće dan kasnije, također od 11 sati. Na maksimirskom Ticket pointu prodavat će se od sljedećeg četvrtka do subote od 11 do 19 sati, osim na dan utakmice, kada su blagajne otvorene do njezina početka.

