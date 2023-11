Dinamo slavio u Astani

Od Astane do Astane, tako se otprilike može opisati Dinamova muka u skupini Konferencijske lige. Sve je krenulo krasno pobjedom na Maksimiru u prvom kolu, da bi sve do petog i novog susreta s Kazahstancima bilo mučenje. No, Modri su napokon stigli do vrlo važne pobjede s 2-0 u gostima.

Prvi je na susretu zaprijetio Dinamo. Takuro Kaneko donio je loptu s desne strane do Martina Baturine, ali udarac potonjeg s nekih 15 metara bio je prelak plijen za Astaninog vratara Josipa Čondrića. Zbilo se to u petoj minuti, ali bio je to samo početak vrlo sadržajnog poluvremena, gotovo infarktnog za ljubitelje plave boje.

Naime, Dinamo je imao kontrolu u prvih 10 minuta, a onda je iz trenutka nepažnje skrivio penal. Čondrić je boksao jedan ubačaj i to učinio savršeno jer krenula je tranzicija domaćina. Elkan Astanov ušao je u kazneni prostor Modrih, a tamo je Josip Mišić neoprezno ostavio nogu i skrivio penal u drugoj europskoj utakmici zaredom, nakon gostovanja u Češkoj. Ipak, ovaj put nije bio tragičar niti je utjecao na konačni rezultat. Dembo Darboe uzeo je loptu u 12. minuti, ali loše je izveo udarac i njegovu je namjeru pročitao Danijel Zagorac koji je tako spasio Modre novog peha i zaostatka u važnom susretu. Nasrnuli su nakon toga domaći s namjerom da ipak zabiju uzdrmanom Dinamu, ali nema preciznosti i tu je Zagorac pa su Modri ipak preživjeli taj period. Na drugoj strani Baturina se opet javio pokušajem s distance koji je Čondrić obranio, ali mu je lopta nespretno pobjegla. No, ne u gol, već ipak u korner. Iz tog kornera opet raspoloženi Baturina puca, ovaj put pokraj gola, ali nije se ni domaćin predavao pa u 20. minuti opet prijeti iz tranzicije. U 24. Gabriel Vidović imao je svoju poziciju ulaskom s lijeve strane u sredinu, ali tuče točno u Čondrića, a u 39. Kaneko čini isto s druge strane, ali jak udarac ide tik pored stative. Novu priliku za vodstvo imao je Darboe u 42. minuti i njega će domaći smatrati tragičarom prvog dijela. Preskočila je jedna ubačena lopta Roberta Ljubičića i napadač Astane je došao u šansu, ali iskosa puca slabo, lopta mu prelazi preko noge i ide pored gola. Upišimo do konca prvog dijela i jedan udarac Marka Bulata koji je išao preko gola. Tako je nakon 50 minuta igre bilo 0-0, ali uz jako sadržajan susret koji je mogao ponuditi golove. Dinamo je napadao, ali bio je dosta ranjiv na tu domaću tranziciju po nezgodnom i dosta brzom umjetnom terenu. No, u drugo poluvrijeme Dinamo je ušao kudikamo bolje. Ušao je na poluvremenu Petar Sučić umjesto Bulata i odmah je zakuhao vodeći gol Modrih. Pucao je u 48. minuti s 18 metara, a odbio je to Čondrić. No, netko iz obrane loše je čistio glavom i spustio tek Vidoviću koji je iskosa s desetak metara pogodio bliži kut za vodstvo Dinama. Uvuklo je to nesigurnost u domaću obranu, Dinamo je namirisao krv pa odmah stvara šansu udarcem Mišića koji je odbijen u korner, a nakon tog kornera Bruno Petković ima sjajnu šansu iz voleja s nekih osam metara. No, još jednom je Čondrić bio na mjestu i sjajnom reakcijom spasio je svoje brzog udvostručenja zaostatka. Nastavili su Modri dominirati pa Vidović u 62. ima novu sjajnu priliku koju šalje preko gola, a značajno je Dinamu posao olakšan u 73. Drugi žuti karton dobio je Dušan Jovančić pa su Modri ostali s igračem više i ubrzo su tu prednost i naplatili. Tako u 76. Petković zapucava zicer glavom, ali tri minute kasnije ipak je 2-0. Ubačena lopta iz kornera odbila se na kojih 14 metara, ali tamo je Kaneko koji je sjajno stisnuo iz voleja, a lopta u letu dira Petkovića pa se odbija od stative te u mrežu za veliko Dinamovo slavlje i pad ogromnog tereta s leđa Sergeja Jakirovića i momčadi. Moglo je biti i uvjerljivije da je udarac Sadegha Moharramija u 84. odsjeo malo niže, a ne na gredi, ali neće se nitko žaliti. Dinamo je tako stigao do druge pobjede i sa šest je bodova drugi u skupini iza stopostotne Viktorije. Baš mu Česi mogu pomoći pobjedom nad Ballkanijem kojom bi Modri prenoćili na drugom mjestu, ali sasvim je izvjesno da će protiv Kosovara u zadnjem kolu odlučivati sami o svojoj sudbini.

