Dinamo šuti, a kuloari pričaju da bi Jovićevićev odlazak privremeno mogao pokriti Zoran Mamić

Trebao je Igor Jovićević biti trajno rješenje za Dinamovu klupu, no to ʻtrajnoʼ trajalo je tek sedam utakmica i nešto više od dva mjeseca. To ʻtrajnoʼ pokvarilo se nakon tri pobjede, dva remija i dva poraza pa će ostati zapisano da je na klupi maksimirskog kluba, zamijenivši Nenada Bjelicu, Jovićević trajao tek od 22. travnja do 6. srpnja.

Nije Dinamova već neko vrijeme bio po volji navijača, ostvarivani rezultati bili su premršavi, a niti igra nije bila puno bolja. Sreća za klub i njegove pristaše je da je prethodnik ostvario ogromnu bodovno razliku u odnosu na pratnju u nacionalnom prvenstvu pa se do naslova prvaka stiglo i s rezultatima i igrom vrijednom kritike.

Svjestan je promašaja bio i sam Jovićević, no i uvjeren da će mu momčad uskoro izgledati bolje. Prosjeke je opravdavao “tempiranjem forme za druge datume” i “fazom teških nogu” jer su već “počele pripreme s težim treninzima”.

Jovićević ih, od danas je znano, neće voditi.

Tko hoće? Još se ne zna. Pred nedjeljni derbi protiv Hajduka klub je najavio da će informacije na tu temu plasirati ʻpravovremenoʼ, no već sada se zna da igrači imaju odmor do srijede. Privremeno trenersko rješenje zasad se ne spominje odveć glasno, no šaputanja kuloara već se čuju.

Dio ih kaže Damir Krznar, dio spominje Gocu Sedloskog, a dio Zorana Mamića koji vrlo vjerojatno nije u Top (barem) 10 pickova Dinamovih navijača. Ne treba zaboraviti da je u klubu odnedavno i Željko Kopić, ali i da se čuju imena Igora Bišćana te Gorana Tomića koji radi odličan posao sa sestrinskom Lokomotivom. Siniša Oreščanin? I on se provlači kroz te priče.

Sve ovo zasad su tek naklapanja. Odgovor stiže ʻpravovremenoʼ.