Dinamovi juniori upisali su pobjedu u Ligi mladih, čak i uz crveni karton te skrivljeni jedanaesterac

Dinamovi juniori i ove su sezone sudionici UEFA-ine Lige mladih, no za razliku od prošlog izdanja tog natjecanja, sada su se našli u dijelu turnira namijenjenom prvacima svojih prvenstava. Najprije će tako u svojevrsnoj nokaut fazi tražiti put do prezimljavanja, a prva prepreka na tom putu je turski predstavnik Istanbul Basaksehir.

Prva utakmica tog dvomeča odigrala se ovog popodneva u Zagrebu, gdje su igrači trenera Ivice Banovića došli do pobjede od 2-1. No, više od tog rezultata dojmljiviji je način na koji su došli do pobjede, igrajući s igračem manje od 57. minute te nakon što su gosti iz Turske imali i kazneni udarac.

No, krenimo redom, Dinamo je prvi došao do vodstva, u 54. minuti je glavom iz blizine nakon odbijanca pogodio Borna Graonić. Samo tri minute poslije je branič Ivan Cvetko dobio crveni karton, napravio je prekršaj kao posljednji igrač obrane. Novi problemi nastali su u 73., tada je Batuhan Çelik gađao s bijele točke, no njegov je pokušaj obranio golman Antonio Rajić. Ipak, već u idućem je napadu Basaksehir došao do izjednačenja, za 1-1 je tad poentirao Hamza Güreler. Srećom po domaće, to nije bio konačni rezultat, krasnu akciju je u pogodak glavom pretvorio Vito Čaić, osam minuta prije kraja. Banovićevi mladići tu su prednost sačuvali do kraja utakmice, pa će s tih 2-1 za tri tjedna otputovati u goste na uzvrat…

