Dinamovi napadački problemi sad su još veći. Petković mora pauzirati, upitan je i za Hajduk

Dobra vijest za Dinamove navijače i trenera Igora Jovićevića kaže da ozljeda Brune Petkovića nije toliko ozbiljna da bi ga onemogućila u igrama do kraja sezone, no postoji i loša. Uz potvrdu da nije stradao meniskus i da su ligamenti koljena u redu, stigla je i ona koja dokazuje ozljedu zbog koje će napadač kluba i hrvatske reprezentacije propustiti minimalno dva susreta.

Navode to Sportske novosti, podsjećajući da su u pitanju utakmice protiv Intera i Rijeke. Za 12. srpnja kad Dinamo dočekuje Hajduk, ostaje upitnik pored njegova imena.

Dodatan je ovo problem za Jovićevića čiji igrači u posljednjih 180 minuta, dakle u srazovima protiv Gorice i Osijeka, nisu osjetili slast proslave gola. Posebno je to napadački tužno za navijače kluba djelovalo u ogledu protiv slavonskog tima kad se na udarac prema golu čekalo do samog kraja utakmice. Igrao je Petković u obje, no u narednima neće.

Stavi li se ova vijest u kontekst odlaska Marija Gavranovića, nastavlja se u tekstu, onda ispada da je jedini klasični napadač kluba spreman za utakmicu Sandro Kulenović, 20-godišnjak koji u 11 odigranih utakmica u prvenstvu (s prosjekom manjim od pola sata po utakmici) još nije postigao gol. Možda sad, bude li dobio veću miniutažu i pravu priliku, i ta nula na njegovu kontu s golovima postane prošlost.