Dinamovi navijači uputili apel vlastima. Kažu da su BBB-ovci izloženi nehumanom tretmanu

Ispitivanja navijača koji su sudjelovali u atenskim neredima trebala bi se nastaviti i danas. Podsjećamo, svih 30 navijača koji su jučer ispitivani na tamošnjem sudu ostaju u pritvoru do daljnjega. Kaotična atmosfera još uvijek vlada grčkom prijestolnicom i prostire se cijelim slučajem, puno toga još nije poznato, a u javnost stalno izlaze razne informacije.

Neke od njih tiču se i tretmana pripadnika Bad Blue Boysa u zatvoru. Prema određenim navodima koji su izašli u medije, BBB-ovci ondje imaju vrlo loše uvjete, a u to su uvjereni i određeni Dinamovi navijači.

Proteklih dana šire se razne objave po Dinamovim navijačkim stranicama, a danas je na jednoj od najpopularnijih — Zona Dinamo — objavljen i apel upućen hrvatskim vlastima.

“Pozivamo javno premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, Vladu RH, Ministarstvo vanjskih poslova i sve nadležne državne institucije da učine sve kako bi zaštitili svoje državljane i njihova prava u pritvoru u Grčkoj”, pišu iz Zone Dinamo. “Dečki su otišli na svoju odgovornost, napravili su što su napravili i za to će morati odgovarati. To je nesporno. Međutim, imamo provjerene informacije da je tretman u pritvoru gori od onog koji imaju ratni zarobljenici. Izloženi su nehumanom tretmanu, maltretiranju policije, prijetnjama smrću, mnogima s ozljedama je pomoć uskraćena 48 sati, neki od njih zadnja 24 sata nisu dobili ni kruh ni vodu. Ponašanje grčkih javnih službenika (sudaca, tužitelja, činovnika) je ispod svake civilizacijske razine. O medijima da i ne govorimo. Slobodno podijelite ovu objavu na što više razina kako bi informacije došle do nadležnih.”

Mnogi su mediji već pisali o uvjetima u kojima Dinamovi navijači borave; Index.hr obavio je razgovor s majkom jednog od navijača koja tvrdi da BBB-ovci nisu dobivali jelo, već samo malo vode, da je jedan uhićeni bio i pred sepsom, a da su se stvari poboljšale otkad se u priču uključila hrvatska država.