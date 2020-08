Dinamovi potencijalni suparnici danas su saznali svoje parove u prvom pretkolu Lige prvaka

Nikad čudnije europske sezone ove se godine, uslijed pandemije koronavirusa, preklapaju: tek što se igra završnica stare, već počinju kvalifikacije za novu. U Nyonu je danas održan ždrijeb za prvo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka 2020./21. čiji će se parovi sastati 18. i 19. kolovoza, a valja podsjetiti da se sve do playoffa, točnije, posljednje stepenice za ulazak u elitno europsko klupsko natjecanje, igra na jednu utakmicu.

UEFA je ovako razvrstala momčadi:

Ferencváros – Djurgården

Celtic – KR Reykjavík

Legia Varšava – Drita/Linfield (pobjednik preliminarne runde)

Sheriff – Fola Esch

Connah’s Quay – Sarajevo

Crvena zvezda – Europa

Budućnost Podgorica – Ludogorec

Ararat-Armenia – Omonia

Floriana – CFR Cluj

Maccabi Tel-Aviv – Riga

Qarabağ – Sileks

Dinamo Tbilisi – Tirana

Dinamo Brest – Astana

Molde – KuPS

Flora Tallinn – Sūduva

Celje – Dundalk

KÍ Klaksvík – Slovan Bratislava

Welsh side Connah's Quay Nomads will be FK Sarajevo's first opponent in the Champions League qualifications. The host city is yet to be determined and the one-leg tie will be played on 18/19 August.

