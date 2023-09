Dinamovi suparnici u Konferencijskoj ligi su Viktoria Plzeň, Astana i Ballkani

UEFA je danas imala puno posla pa je odradila ždrijebove skupina Europa lige (rezultate možete vidjeti ovdje, ima nekoliko zanimljivih grupa), ali i Konferencijske lige u koju je neplanski upao Dinamo. Podsjećamo, Modri su jučer doživjeli debakl u Pragu i protiv Sparte prosuli dva gola razlike, ubilježili jedan od najtežih poraza u europskim pretkolima (4-1) i strovalili se do trećerazrednog europskog natjecanja.

Sergej Jakirović morat će prihvatiti tu činjenicu, ali slabiji renome Konferencijske lige ne znači da u njoj nema kvalitetnih momčadi. Dapače, hrvatskom prvaku u prvom su bubnju društvo pravili klubovi poput Eintrachta i Lillea, iz drugog šešira prijetila je Aston Villa, ali bilo je tu i suparnika poput Astane koju su Modri doslovno rastavili prije samo mjesec dana te ekipa iz četvrtog pota poput kosovskog Ballkanija, Klaksvíka s Farskih Otoka ili islandskog predstavnika Breiðablika.

Kao mogući suparnik nudio se i Zrinjski iz Mostara što bi svakako bio zanimljiv dvomeč — priznao je to i trener Plemića Krunoslav Rendulić — no konačni ishod je ovakav: Dinamo je izvučen u skupinu C u kojoj ga čekaju stari znanci Viktoria Plzeň, Astana (opet) i Ballkani.

Dakle, slijedi repriza dvomeča s Astanom — Dinamovi navijači nadaju se i jednakom ishodu — ponovnom susretu s Česima koji su već poznati Dinamu iz sezone 2018./19. kada su ih Modri izbacili u šesnaestini finala Europa lige, a i upoznavanje s kosovskim prvakom Ballkanijem.

Ostale skupine, gdje se može pronaći pokoji zanimljiv par, glase ovako:

A: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvík

B: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorja Luhansk, Breiðablik

D: Club Brugge, Bodø/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varšava, Zrinjski

F: Ferencváros, Fiorentina, Genk, Čukarički

G: Eintracht, PAOK, HJK, Aberdeen

H: Fenerbahçe, Ludogorec, Spartak Trnava, Nordsjælland

Prve utakmice na rasporedu su 21. rujna, a raspored će biti objavljen naknadno.