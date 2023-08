Dino Prižmić ostvario svoju prvu ATP pobjedu te ušao u birano društvo hrvatskih tenisača

Podsjećamo, Prižmić je debitirao lani na istom mjestu, a ove je godine prošao kvalifikacije u Banja Luci, a današnjom pobjedom postao je peti hrvatski tenisač koji je ostvario ATP pobjedu prije 18. rođendana. U tu su konkurenciju dosad ulazili Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić, Marin Čilić i Borna Ćorić; dakle, odreda igrači koji su kasnije u svojim karijerama upadali u konkurenciju 15 najbolje rangiranih svjetskih tenisača.

It’s Dino Prizmic’s day! 👏🏽👏🏽

First career win for the 17yo French Open boys champion in a main draw match

6-1 6-2 vs. Duje Ajdukovic to reach the ATP 250 Umag R2 pic.twitter.com/jDqoVCJKPX

— Mario Boccardi (@marioboc17) July 24, 2023