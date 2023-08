Dino Prižmić osvojio je Challenger u Banja Luci i tako izborio plasman u najboljih 200

Došlo je vrijeme da svi obratimo pozornost na Dinu Prižmića. Mladi, 18-godišnji hrvatski tenisač poprilično se zahuktao posljednjih tjedana; počeo je nizati prve ATP pobjede na turniru u Umagu, zatim se dobro predstavio i u Liberecu, a uslijedio je nastup na ATP Challengeru u Banja Luci gdje je sinoć osvojio naslov.

Splićanin se u finalu ogledao s belgijskim predstavnikom Kimmerom Coppejansom kojeg je svladao 2-0 u setovima (6-2, 6-3) nakon sat vremena i 50 minuta igre. To mu je prva Challenger titula u karijeri i najveći seniorski uspjeh dosad — podsjetit ćemo vas da je aktualni juniorski pobjednik Roland Garrosa.

Prižmić je bez problema osvojio prvi set, no u drugom je Coppejans poveo 2-0 i imao dvije lopte za odlazak na tri razlike. Ipak, Prižmić se potom vratio, okrenuo stvari u svoju korist i zapečatio pobjedu. Do titule je stigao s jednim izgubljenim setom — i doduše, dvije predaje, jednom u prvom kolu i drugom u polufinalu — no ovim je rezultatom ostvario svoj najbolji ATP ranking. Sada ga čeka 174. mjesto.

Tek je nedavno napunio 18 godina tako da sa zanimanjem iščekujemo njegove sljedeće mečeve. Ima tu puno potencijala…