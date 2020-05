Direktna demokracija: škotski prvoligaš odlučuje o vratarskom ugovoru — navijačkom anketom

U redu, prije svega: i dalje nismo uvjereni da nije riječ o šali. Ili fino upakiranom marketinškom štosu. Uostalom, klubovi društvene mreže u današnje vrijeme koriste za promociju i bildanje ‘brenda’, ‘prepoznatljivosti’ i sličnih korporativnih riječi.

Naime, škotski prvoligaš Livingston FC objavio je na svom Twitter profilu anketu o tome treba li produžiti ugovor svom rezervnom vrataru Garyju Maleyju. Ako navijači (i ostali) odluče da je ovaj 37-godišnjak zaslužio produljenje, klub će mu ga i ponuditi. U suprotnom…

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go – you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020