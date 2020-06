Direktor WTA turnira na Bolu Feliks Lukas traži hitnu ostavku vodstva Hrvatskog teniskog saveza

Danima već Feliks Lukas, direktor WTA turnira u Bolu na Braču, putem Facebooka šalje svoja zapažanja o aktualnim teniskim trenucima pa je tako u četvrtak, pišući i o Adria Touru u Zadru, naveo da je Hrvatski teniski savez ʻorganizirao ipak pozivni turnir naših tenisača i tenisačica, te da se mečevi održavaju na terenu pokrivenom kamerama u direktnom prijenosu.ʼ

Potom je naveo: ʻMikrofoni i kamere su tu, ali nema hladne vode i leda na terenu, kao ni hladnjaka koji je osnova za organizaciju teniskih turnira. Naime, u organizaciji teniskih turnira je praksa da se smjesti hladnjak na terenu ili odmah pokraj, tako da tenisači i tenisačice imaju hladnu vodu i gdje se drži led u slučaju zdrastvenih poteškoća. Od hladnjaka ni H, ali bar su jučer tenisačice dobile bocu tople vode 0,5l za meč. Suncobrana na terenu pokrivenom kamerama nema, ali ball boysi drže crne kišobrane dok tenisačice sjede na klupi. A da o sigurnosnim standardima i ne govorim, sve govori činjenica da na terenima i ispred dvorane nijednog dezinfekcijskog sredstva za ruke nije bilo tokom protekla tri dana, bar ne na vidljivom mjestu za posjetioce.ʼ

U petak se ponovno javio opširnim zapažanjima…

ʻPotaknut gledanjem meča moje sestre Tene Lukas, protiv mlade i talentirane Antonije Ružić koji je odigran u ranim popodnevnim satima na sparnom i vrućem vremenu odlučio sam dati svoj javni osvrt, znajući da me HTS vjerno prati i uvijek reagiraju na moje natpise na Facebooku brže nego na išta drugo, u nadi da će prihvatiti kritiku i popraviti stanje dok se može. Naime, tenisačice su dobile bocu od 0,5l vode koja je bila topla, a na terenu nije bilo hladnjaka, time ni leda koji je potreban u slučaju ozlijede i zdrastvenih poteškoća radi brze reakcije. Obje tenisačice su imale iste uvjete, no Tena je osjećala mučninu cijeli dan i predala je meč u drugom setu, jer je počela povraćati. Tena je izašla s terena i povraćala je nekoliko puta u wc-u kafića na Višnjiku koji služi kao stringer office, tournament office, caffe bar i sanitarni čvor, sve u jednom…ʼ

Slijedi dio o pohvali volonterima, naglašavanju da se s istim uvjetima susreću i tenisači, a potom i ovo:

ʻHTS je rezervirao hotelske sobe našim reprezentativcima do idućeg ponedjeljka u Zadru, pa tako i Teni Lukas. Tena je inače WTA#262 tenisačica svijeta i sedmerostruka državna prvakinja, te ima 13 nastupa na FED CUP-u. Kako je Teni bilo loše, tj. zdravstveno stanje joj se pogoršalo nakon meča zbog mučnine i slabosti, roditelji su odlučili da dođe kući i izvadi krv u Splitu, te napravi liječnički pregled, pa ako bude sve ok, da se vrati u Zadar, jer je Tenin izbor bio da ostane u Zadru. Prilikom check out-a je informirana da ju soba čeka do ponedjeljka i da se vrati u Zadar ako to bude mogla, jer HTS vodi brigu za svoje natjecatelje.ʼ

ʻAli, nakon mog jučerašnjeg komentara na Facebooku, u roku od nepunih 10 minuta Tena je javljena informacija preko whats app voice message da joj je otkazana rezervacija, jer je sve popunjeno. Zanimljivo je da je samo Tena ostala bez rezervacije, a i tajming otkaza. Ono što me ovdje naprosto šokiralo nije činjenica da je Tena ostala bez sobe zbog mog Facebook komentara, što je samo za sebe dovoljno sramotno, već tragična činjenica da da HTS i sportska direktorica , koja je i sama bivša tenisačica koristi vrhunsku sportašicu i krasnu osobu poput Ane Konjuh, koja je prijateljica sa Tenom, da bi prenosila poruke HTS-a, umjesto da direktno komuniciraju. Iako je osobama u HTS-u vjerojatno neugodno direktno takve vijesti prenositi, doista je neprimjereno ponašanje od strane HTS-a koristiti tenisačice da im budu poštari, zar ne?ʼ

Danas se Lukas ponovno oglasio sa sljedećom porukom:

ʻHTS i njegovo kompletno vodstvo bi trebali dati ostavke ovog trenutka.

Prije nekoliko dana sam napisao Facebook status o lošoj organizaciji pozivnog turnira HTS-a u Zadru, gdje sam naveo činjenicu da se ne provode nikakve epidemiološke mjere, pa ni minimalne poput dezinfekcije ruku.

Zbog mog Facebook komentara sam dobio salvu kritika od strane HTS-a, te bio fizički izvrijeđan od strane Dopredsjednika HTS-a u alkoholiziranom stanju ispred međunarodnih gostiju Adria Toura, taj slučaj sam prijavio i policiji u Zadru i tema je za sebe.

Međutim kada netko nije poštivao struku i kada se nekompetentni ljudi uhvate organizacije ovako velike manifestacije, neuspjeh je jedina opcija. Organizatori WTA i ATP turnira su dobili upute na preko 100 stranica za provođenje mjere zaštite od COVID-19 i to za organizaciju turnira u kolovozu. Više od 3 mjeseca se educiramo o tome i raspravljamo na zoom konferencijama o svim detaljima. Ali struka u ovom slučaju hrvatskom sportu nije bila potrebna da se uključi.

Ostavka kompletnog vodstva HTS-a je nešto što se mora dogoditi već danas ako je ostalo bar još malo zdrave pameti!ʼ