Dobar dan u Ohiju: Vekić, Martić i Ćorić sinoć su izborili drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju

Najbolji tenisači i tenisačice preselili su se iz Kanade u Ohio, gdje se ovog tjedna održava još jedan turnir iz serije Masters 1000. Naravno, domaćin je Cincinnati, a sinoć su u akciji bila čak tri hrvatska predstavnika. Svi su redom bili uspješni na početku svojeg puta i bez većih poteškoća izborili drugo kolo.

Prvi je u akciji bio Borna Ćorić, on je samo trebao dovršiti posao protiv domaćeg predstavnika Sebastiana Korde. Naime, njegov je meč započeo još u ponedjeljak, no zbog kiše je došlo do prekida pri rezultatu 7-6, 4-3 za Ćorića. S obzirom da je prvi hrvatski reket imao i prednost breaka, za samo 10 minuta je u tom nastavku došao do pobjede, sa 6-4 u tom drugom setu izborio je okršaj s Hubertom Hurkaczem.

Zatim je na teren izašla Petra Martić, njena je prva suparnica također bila američka predstavnica, kvalifikantica Emma Navarro. No, ni 53. tenisačica svijeta nije predstavljala prevelik problem za 32-godišnju Dućanku, za jedan sat i 50 minuta igre slavila je s konačnih 6-2, 3-6, 6-3. U drugom kolu joj slijedi sraz s Karolínom Muchovom, inače 17. na aktualnoj WTA ljestvici.

Konačno, u večernjem terminu svoj je meč započela Donna Vekić, koja se još i lakše obračunala sa svojom suparnicom. Zanimljivo, i njoj je s druge strane mreže stajala američka tenisačica, s Jennifer Brady je na terenu provela dva sata te ju na kraju porazila sa 7-6, 7-5. Ovo je bio njihov treći međusobni dvoboj i druga pobjeda za Vekić, koja u drugom kolu igra protiv Bjeloruskinje Viktorije Azarenke.

