Dobar tek svima: Gorica je, izgleda, kaznila Maloču. Morat će platiti pizze momčadi i stožeru

Jučer se digla poprilična prašina nakon što je u medije izašla informacija o tome da će Gorica kazniti svojeg stopera Marija Maloču zbog toga što je u izjavi za HRT rekao da se nada kako će njegov bivši klub Hajduk, u kojemu je bio i kapetan, ove sezone biti prvak.

Bilo je onih koji su smatrali da je takvo što neprimjereno s obzirom na to da Maloča igra u klubu iz HNL-a koji je trenutno i konkurent Hajduku, a iz Turopolja su se oglasili na tu temu u razgovoru za Dalmatinski portal.

“Postoji naš disciplinski pravilnik na temelju kojeg ćemo odrediti kaznu. Neće to biti samoubojstvo za nijednu stranu. Nadam se da će i on izvući pouke. Zabranio sam sve medijske istupe bez moje dozvole. Nisam bio prisutan kada je Maloča davao intervju, ali je vezan uz njegovu karijeru. Ta rečenica je ‘ubila’ cijeli intervju. Svi skupa moramo biti oprezni, štititi sebe i klub, da se ne izvlače rečenice. Ne šteti to klubu, ali nije dobro da doživljavamo pritisak od drugih”, rekao je tom prilikom, između ostalog, Goričin predsjednik Nenad Črnko, pa dodao:

“Moramo sjesti, svi smo svjesni da moramo zaštititi klub. On se nametnuo kao lider, autoritet je, daje maksimalni doprinos. Gorica je klub koji zadržava imidž. Ne želimo biti skloni ni Dinamu, ni Hajduku, ni Osijeku, a ni Rijeci.”

Danas je procurila nova količina informacija iz Gorice koja odaje narav kazne, a njezina narav na kraju je vrlo benigna. Kako pišu Sportske novosti, Maloča će nakon sljedeće domaće utakmice morati platiti pizze cijeloj momčadi i stožeru, a usto će i sportski direktor Mario Brkljača — još jedan bivši Hajdukov igrač — svima platiti piće jer je i on ustvrdio da će Hajduk biti prvak.

Svima želimo ugodan i slastan pizza party…