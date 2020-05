Dobra investicija iz Ouagadougoua: Tapsoba je i protiv ‘Gladbacha predvodio Bayerovu obranu

Da, uvalio je Marcus Thuram jedan pogodak Leverkusenu pred kartonskim navijačima u Mönchengladbachu, ali na jednu ličnost iz Bayerove obrane valja obratiti pozornost…

Edmond Tapsoba ove jeseni sastao se s Bayerom u dresu Vitorije iz Guimarãesa, a nešto je nagovorilo njemački klub da ga povede sa sobom. Ne znamo je li ključna bila njegova fizička dominantnost, igra u zraku, duge lopte ili pokrivanje prostora, ali investicija se zasad pokazuje opravdanom.

Vidljivo je to bilo i protiv ‘Gladbacha. Stoper rodom iz Burkine Faso pet puta je otklonio opasnost (najviše na utakmici), imao dva presijecanja i jednom blokirao udarac, 77 dodira s loptom i 55 točnih dodavanja (također najviše na utakmici) s postotkom uspješnosti od 84 posto. Također, spomenimo i to da je Tapsoba, otkako je krajem siječnja došao u Leverkusen, ondje još uvijek neporažen. Današnji ogled s Borussijom bila mu je 11. uzastopna utakmica bez poraza, pri čemu je Bayer ostvario ukupno 10 pobjeda (jedini remi dogodio se protiv Leipziga 1. ožujka).

Any club in need of a CB should take a look at Edmond Tapsoba and soon before his market value skyrockets

Calm and incisive playing through pressure, great when isolated against the ball carrier, top athletic qualities.

— Craig Moniz (@craigmoniz_) May 23, 2020