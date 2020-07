Dobra večer za Hrvate: Pašalić zabio, a Šutalo debitirao u Atalantinom slavlju protiv Napolija

Još jedan dan u uredu za Atalantu i novi pogodak za Marija Pašalića…

Spomenuta momčad i Napoli u ovaj susret ušli su bez osobito velikih uloga. Domaćini iz Bergama prije početnog zvižduka imali su vrlo lijepu prednost od devet bodova na mjestu koje vodi u Ligu prvaka, šestoplasirani Napoli trofej je osigurao prije nekoliko tjedana protiv Juventusa na Olimpicu, a s time i mjesto u sljedećem izdanju Europske lige. Liga prvaka poprilično je dalek cilj kojemu se Napolitani ne bi puno približili ni eventualnim slavljem protiv plavo-crne ekipe.

U prvom poluvremenu, koje je završilo bez golova, nismo vidjeli puno uzbuđenja: Atalanta je prijetila preko Papua Gómeza koji je u 16. minuti nezgodno opucao i izborio korner, a Duván Zapata je na Argentinčevo dodavanje u 41. minuti poslao udarac glavom koji je ostao neprecizan. Gosti, koji su u 30. minuti zbog ozljede ostali bez Davida Ospine, u prvom su poluvremenu uputili više udaraca u okvir od svojih suparnika pri čemu su prijetili Dries Mertens i Lorenzo Insigne. Uglavnom, susret je djelovao pomalo mlako i kamiličasto, a u nastavku smo odmah vidjeli bljesak.

Atalanta je dobrano pritisnula, Napoli je izgubio loptu nakon petljanja u opasnoj zoni, s desne strane ubacio je sveprisutni Gómez, a u kaznenom prostoru nečuvanim se pronašao Pašalić i poentirao u 47. minuti. Šesti mu je to bio pogodak ove sezone u Serie A i osmi ukupno, a Argentinac je dodao svoju 17. asistenciju ako brojimo nastupe u prvenstvu i Ligi prvaka…

Alejandro Gómez is the first player to provide 15 assists in a Serie A season in the 21st century.

Papu is magic. Atalanta are amazing. 💫 pic.twitter.com/HXpvO72WXS

— Squawka Football (@Squawka) July 2, 2020