Dobra vijest iz Formule 1: u Spielbergu nema pozitivnih testova na koronavirus

Ukupno 4032 testa na koronavirus među vozačima, članovima tima i ostalim zaposlenicima neophodnima za funkcioniranje utrke Formule 1 napravljena su proteklog tjedna. Pred sutrašnju utrku Velike nagrade Austrije u Spielbergu, odlična je vijest, niti jedan od njih nije pokazao pozitivan rezultat.

Testiranja su rađena od 26. lipnja do 2. srpnja, odnosno dana koji je prethodio prvim slobodnim treninzima sezone koja debelo kasni, ali napokon starta.

Statement on COVID-19 testing. The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 26th June and Thursday 2nd July, 4,032 drivers, teams and personnel were tested for COVID-19. Of these, zero people have tested positive.

