Dobra vijest za obožavatelje tenisa: ATP je izdao kalendar natjecanja, sezona se nastavlja u kolovozu

Washington, petak, 14. kolovoza.

To su lokacija, dan i datum povratka tenisa koji bi nakon prekida sezone zbog pandemije koronavirusa trebao oživjeti turnirom iz ATP-ove serije 500. Nakon zagrijavanja u Washingtonu, slijedi turnir iz Masters 1000 serije u Cincinnatiju 22. kolovoza, a onda i njujorški Grand Slam, US Open 31. istog mjeseca.

ATP je zasad potvrdio datume sedam turnira, a nakon navedenih tenis će se igrati u Kitzbühelu (8. rujna) koji prethodi Mastersima u Madridu (13. rujna) i Rimu (20. rujna). Odgođeni zemljani Grand Slam Roland Garros na rasporedu je 27. rujna.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

