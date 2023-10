Dobro došao u ligu, momče: sve oči su bile uprte na Wembanyamin debi, ali show je ukrao Dončić

Spursi su bolje krenuli u susret te su nakon 12 minuta vodili sa sedam razlike uz šest pogođenih trica, ali kada je šut malo stao, Mavsi su okrenuli susret i krenuli su kontrolirati rezultat. Preokret je stigao u trećoj dionici, a u posljednjoj četvrtini Dallas je iskoristio Wembanyamine probleme s prekršajima te je izdržao i stigao do pobjede 126-119.

