Dobro poznati problemi i u Španjolskoj: Atléticov Renan Lodi pozitivan je na koronavirus

Model nam je u samo nekoliko dana postao već dobro poznat. Neki klub iz Liga petice vraća se treninzima, prije toga se odrađuju testovi i na koncu saznajemo da ima onih koji su zaraženi koronavirusom.

Najnovije vijesti pak stižu iz Španjolske.

U javnost je procurila informacija da je lijevi bek Atlético Madrida Renan Lodi zaražen koronavirusom. Ali to nije sve, jer se ispostavilo da je još devet drugih igrača već razvilo antitijela na COVID-19. Niti oni niti Lodi nisu pokazivali ozbiljnije simptome.

