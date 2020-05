Dobro se dobrim vraća: Harry Kane kupio je sponzorstvo na dresovima Leyton Orienta

Korijeni se ne zaboravljaju.

Harry Kane, Tottenhamov napadač i kapetan engleske nogometne reprezentacije, odlučio je zakupiti ‘oglasni prostor’ na prednjoj strani dresa Leyton Orienta, četvrtoligaša za koji je 2011. godine upisao svoj profesionalni debi.

Riječ je, dakako, o tri garniture, što znači da prostora ima dovoljno za tri ‘reklame’. Prva će biti zahvala radnicama i radnicima u britanskom zdravstvenom sustavu, druga će promovirati Zakladu za mentalno zdravlje Mind, a treća Dom za nezbrinutu djecu u londonskom predjelu Woodford.

BREAKING: We’re delighted to say that former loanee @HKane has taken the club’s shirt sponsorship for the 2020/21 season.

The home kit will be a thank you to the nation’s frontline heroes, whilst @HavenHouseCH and @MindCharity feature proudly on the away and third.

— Leyton Orient (@leytonorientfc) May 14, 2020