Dodig i Krajicek ušli su u polufinale US Opena. Postali su pritom i najbolji par na ATP ljestvici

Unatoč njegovim sjajnim predstavama koje traju već niz godina, malotko je mogao predvidjeti da će Ivan Dodig baš sada, s 38 i pol godina na leđima, ostvariti svoj najbolji renking karijere, barem što se tiče parova. To je sada postalo jasno, nakon što je sinoć s Austinom Krajicekom ušao u polufinale US Opena, pa će od ponedjeljka Dodig zasjesti na drugo, a njegov partner na prvo mjesto ATP ljestvice.

Sinoć su s 2-1 u setovima bili bolji od monegaško-poljske kombinacije Hugo Nys i Jan Zieliński, svladali su ih za dva sata igre. Po gemovima je to bilo 6-4, 2-6, 6-3, za Krajicekovo prvo polufinale na domaćem Grand Slamu, a Dodigu će to biti treći nastup u ovoj fazi US Opena. U ranijim slučajevima, doživio je dva glatka poraza s Marcelom Melom, ni 2013. ni 2014. godine nisu osvojili ni seta u poluzavršnici.

POZDRAVIMO NOVI NAJBOLJI PAR SVIJETADOK SE PREMA POLUFINALU ŠETA Posted by Vragolasti Tenis on Tuesday, September 5, 2023 Inače, ovo je za iskusnog hrvatskog tenisača već 12. ulazak među posljednja četiri u turniru parova na nekom Grand Slamu, a lovi četvrtu titulu, nakon proljetne s Roland Garrosa. Opravdali su tako Dodig i Krajicek status drugih nositelja, a u idućem meču suparnici će im biti treći nositelji. To su Amerikanac Rajeev Ram te Britanac Joe Salisbury, protiv kojih imaju dvije pobjede u tri međusobna dvoboja.

