Dogovor je pao: Tom Thibodeau s New York Knicksima potpisuje petogodišnji ugovor

Ono što je bilo prilično izvjesno, uskoro će dobiti i svoju službenu potvrdu.

Tom Thibodeau je, može se reći, novi trener New York Knicksa. Potrebno je definirati još samo detalje ugovora koji će biti dugačak čak pet godina. Bit će, najblaže rečeno, zanimljivo.

ESPN story on the Knicks and Tom Thibodeau finalizing terms on a five-year deal as head coach: https://t.co/LKFnzZUOQA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020