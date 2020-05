Dogovor o produljenju suradnje nije postignut: Ferrari je potvrdio da Vettel odlazi krajem sezone

Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, 32-godišnji njemački vozač Sebastian Vettel napustit će momčad Ferrarija na kraju ove sezone, nakon što su propali njegovi pregovori o produženju ugovora s talijanskom momčadi.

Njemački tabloid Bild objavio je da Vettel, kojem ugovor s Ferrerijem završava na kraju 2020., nije pristao na uvjete iz novog ugovora. Prema pisanju talijanske Gazette dello Sport, Vettelu je bilo ponuđeno produženje ugovora od jedne godine, ali uz smanjenu plaću.

Ne ulazeći u razloge raskida suradnje po okončanju ugovora, isto je u jutarnjim satima utorka potvrdila i momčad iz Maranella. U oproštajnoj izjavi sam Vettel je spomenuo da iznos primanja nema veze s postignutim zajedničkim dogovorom.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020