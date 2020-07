Dogovoreni su uvjeti za nastavak NHL sezone. Započet će 1. kolovoza, a igrat će se u dva grada

Vodstvo američko-kanadske profesionalne lige u hokeju na ledu i sindikat NHL igrača (NHLPA) dogovorili su sve uvjete oko protokola koji se moraju poštivati kako bi se nastavila sezona.

Dogovor bi formalno trebao biti potpisan do utorka, a sredinom ožujka zbog izbijanja pandemije koronavirusa prekinuto natjecanje trebalo bi potom startati s prvim danom kolovoza. Ustvrdio je to zamjenik povjerenika NHL lige Bill Daly te dodao da su dogovoreni i uvjeti novoga kolektivnog ugovora kojega izvršni odbor NHLPA-a mora potvrditi nakon što svi njegovi članovi glasuju.

