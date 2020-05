Dok njezin kapital ulazi u Premier ligu, Saudijska Arabija ukida financiranje klubovima

Prije dvije godine, saudijski nogomet bio je u takvoj krizi da je krunski princ morao osobno intervenirati i spasiti domaće klubove.

Naime, saudijski nasljednik Mohammed bin Salman je 2018. uložio oko 340 milijuna dolara u spas domaćih klubova. Saudijska Arabija je u tom trenutku imala 107 slučajeva na FIFA-inoj arbitraži zbog nepoštivanja ugovora igrača i neplaćanja prihoda te transfer rata.

Dvije godine kasnije, Salman je u procesu kupnje premijerligaškog kluba Newcastle Uniteda, a Saudijska Arabija uvodi mjere štednje zbog pandemije koronavirusa.

wow, locally at least this was quite a big deal. Saudi clubs were among the worst at not paying player salaries, transfer instalments and that led to many cases being taken to FIFA. MBS cleared those debts in 2018 https://t.co/QI5Du3TbvY https://t.co/dKFogcaBzv

