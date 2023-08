Dok se nagađa o razlazu s Mektićem, Mate Pavić svojoj je kolekciji dodao još jedan Wimbledon

Hrvatske sportske novinske stupce danas je punila obrada mogućnosti razlaza najboljeg hrvatskog teniskog para, ali jedna polovica dvojca Nikola Mektić-Mate Pavić ovog je četvrtka imala pametnijeg posla. Dok svi nagađaju o ‘rastavi’ od Mektića, Pavić si je u impresivnu kolekciju dodao još jedan Grand Slam naslov.

30-godišnji ljevoruki Splićanin osvojio ga je u mješovitim parovima na Wimbledonu, i to u paru s Ljudmilom Kičenok. Hrvat i Ukrajinka u finalu su u tri seta sa 6-4, 6-7 i 6-3 svladali Jorana Vliegena i Yifan Xu.

Dovoljan za prvi set bio je break za 4-3, i to nakon što su Pavić i Kičenok spasili break loptu prije toga. Nakon 6-4 u prvom setu, u drugom su servisi sigurni sve do trinaeste igre. Tamo su naš tenisač i Ukrajinka krenuli s 2-0, ali odmah su to prosuli.

Protegao se zato tie-break dosta duže od predviđenih ‘tko prvi do sedam’. Imali su Pavić i Kičenok i meč loptu kod 8-7, ali ipak na kraju Belgijac i Kineskinja s 11-9 izjednačavaju u setovima. No, za više nisu imali snage ni kvalitete.

I u trećem setu servisi su dosta sigurni, a jedinu i zadnju break loptu iskoristili su Pavić i Kičenok kod 15-40 na 4-3 pa su sigurno servirali i sa 6-3 uzeli turnir.

Za Pavića je to šesti Grand Slam u karijeri. Ima već Wimbledon s Mektićem u muškom paru, a osvajao je i Australian Open s Oliverom Marachom te US Open s Brunom Soaresom. U mješovitim parovima ima US Open s Laurom Siegemund 2016., a dvije godine kasnije slavio je u Australiji s Gabrielom Dabrowski.

Hoće li ići po još koji Grand Slam baš s Mektićem ili prijava turnira u Hamburgu s drugim partnerima znači i konačan razlaz olimpijskih pobjednika i wimbledonskih prvaka, saznat ćemo uskoro. Za sada, neka Mate malo uživa…