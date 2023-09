Dok se PSG muči na startu sezone, njegov Xavi Simons briljira na posudbi u Bundesligi

No, PSG je imao klauzulu za Simonsov povratak od samo šest milijuna eura koju je i iskoristio nakon što je ovaj u PSV-u briljirao s 22 pogotka i devet asistencija. Ipak, Parižani ga nakon ovoljetne kupnje nisu ostavili, već je otišao na novo kaljenje, sada na posudbu.

Xavi Simons has three goals and four assists in last three Bundesliga games at RB Leipzig 🔴⚪️✨

PSG, more than happy with their plan as he was sent to Leipzig on loan after buy back clause activated…

…for just €6m (!). pic.twitter.com/T9uSAAlq1X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2023