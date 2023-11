Dok si u mojoj kući… U Peruu je domaćin ugasio svjetla na stadionu dok je rival slavio titulu

Time je Universitario otrgnuo titulu iz ruku Alianze koja je bila prvak zadnje dvije godine, a sam je uzeo naslov po prvi put od 2013. Time je osvojio i 27. naslov prvaka, a Alianzu je ostavio na 25 i spriječio svog najvećeg rivala u nastojanju da se izjednači po broju titula prvaka.

Incredible scenes in Peru.

Universitario won the league after beating their rivals Allianza Lima 2-0

At the final whistle, as they were about to start celebrating, Allianza Lima turned off the lights in the stadium… 😂

