Dok svijet slavi Đokovića i Sabaljenku na vrhu, Borna Gojo stigao je do rankinga karijere

Završetak US Opena i početak novog tjedna donijeli su nam značajne promjene na ljestvicama najboljih tenisačica i tenisača svijeta. Tako po prvi put nakon dugo vremena imamo promjene na vrhu ATP i WTA ljestvica istog tjedna.

Novak Đoković osvojio je US Open, a s obzirom na to da je prošlosezonski šampion Carlos Alcaraz ispao već u polufinalu, to znači da je Srbin opet prvi tenisač svijeta s 11.795 bodova. Španjolac je na 8.535, dok je treći igrač svijeta ostao Danil Medvjedev usprkos porazu u finalu.

No, što se nas tiče, najveća je novost Borna Gojo. Dugo je hrvatski tenisač tražio ulazak u Top 100, a ulaskom u osminu finala US Opena napravio je Splićanin i mnogo više. Skočio je Gojo za 28 mjesta i od danas je drugi hrvatski reket na 77. mjestu ljestvice, a ispred njega je samo Borna Ćorić na 26. mjestu. Izostanak s US Opena odnio je Marinu Čiliću hrpu bodova pa je inače najbolji hrvatski tenisač dodatno pao, za čak 101 poziciju pa je danas s 250 bodova tek 243. na ATP ljestvici. Što se žena tiče, Arina Sabaljenka je ulaskom u finale US Opena, a porazom Ige Świątek u ranijoj fazi preuzela prvo mjesto. Treća na svijetu sada je prvakinja iz Flushing Meadowsa Coco Gauff, dok kod najboljih Hrvatica nije bilo mnogo promjene. No, Tena Lukas je osvajanjem ITF turnira u Beču skočila za 32 mjesta na 220. poziciju, dok je Iva Primorac ulaskom u finale u Trstu uzela praktički prve bodove i s 52 boda je 683. na svijetu, što je skok od 248 pozicija.

