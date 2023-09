Đoković bez zadrške: ‘Da nisam iz Srbije, odavno bih u zapadnom svijetu bio dignut u nebesa’

Svoj rekordni 24. Grand Slam u karijeri osvojio je Novak Đoković pobjedom nad Danilom Medvjedevom u US Openu. Srbinu je to i četvrti naslov u Flushing Meadowsu, a s 36 godina na leđima jedan je od najstarijih Grand Slam osvajača. No, usprkos tome ne misli stati.

“Sigurno ću nastaviti igrati”, rekao je na konferenciji za medije nakon osvajanja trofeja. “Osjećam se dobro, a i dalje me okolina, treneri i obitelj podržavaju. Znam da igram na visokoj razini, osvajam najveće trofeje te ne želim napustiti tenis dok god sam na vrhu”, kazao je, pa nastavio:

“Igram sve manje turnira i pripremam se da na vrhuncu budem za Grand Slamove, ali dok sam na razini na kojoj sada igram, sigurno ćete me viđati još neko vrijeme. Što se tiče broja Slamova, nemam broj u glavi. Dajem im prioritet i to se neće mijenjati.” Svaki novi Grand Slam u njegovoj kolekciji kao da dodatno rješava pitanje toga tko je najveći ikad, ali Đoković smatra da i dalje ne dobiva poštovanje kakvo zaslužuje u razgovoru s Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom. “Neka drugi raspravljaju o tome, ali jedno je sigurno: da nisam iz Srbije, u zapadnom svijetu bi me uzdizali u nebesa mnogo ranije. No, i to je dio mog životnog putovanja i zahvalan sam što sam iz Srbije. To mi daje vjeru i nadu, zbog toga je sve ono što postižem i još slađe i još više me ispunjava. A vi pišite ono što mislite”, dodao je.

