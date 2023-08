Đoković je danas upisao prvi poraz na travi od 2018. Tada ga je svladao Marin Čilić

No, pale su u vodu još neke brojke pa je tako danas u drugom setu Đoković izgubio prvi tie-break nakon 15 vezanih osvojenih na Grand Slamovima, a po prvi put u karijeri Đoković je poražen na Wimbledonu nakon što je ovaj osvojio prvi set. U dosadašnjih 78 slučajeva na Wimbledonu kad bi prva dionica pripala srpskom asu, on bi na kraju bio i pobjednik meča.

2195 – Carlos Alcaraz is the first player to defeat Novak Djokovic in Wimbledon since Tomas Berdych in quarter-finals 2017, 2195 days ago by retirement. Incredible.#Wimbledon | @Wimbledon #WimbledonFinal pic.twitter.com/X0laTZ1Jdb

— OptaAce (@OptaAce) July 16, 2023