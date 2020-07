Doktor na terenu i izvan njega: Rashford će dobiti počasni doktorat Sveučlilišta u Manchesteru

Sigurno to nije bio cilj s kojim je krenuo u borbu, ali lijepo je da ona prepoznata i nagrađena.

Nogometaš Manhester Uniteda i engleske reprezentacije Marcus Rashford zbog svojih će izvanrednih dostignuća u borbi protiv dječjeg siromaštva dobiti počasni doktorat Sveučlilišta u Manchesteru. Nitko mlađi od 22-godišnjaka rođenog u Wythenshaweu ne može se time pohvaliti.

ʻBio bih nepravedan prema svojoj obitelji i zajednici kada ne bih iskoristio svoj glas i platformu koju imam kako bih vas zamolio za pomoćʼ, napisao je Rashford nedavno u apelu kojim se usprotivio odluci britanske vlade oko ukidanja vaučera za prehranu. Njima su vlasti željele pomoći obiteljima s niskim prihodima u osiguravanju obroka svojoj djeci dok su škole zatvorene, a do njih je moglo doći, pisao je Sky Sports, 1,3 milijuna školaraca u Engleskoj. Nedavno je bilo odlučeno kako se ti vaučeri neće nastaviti koristiti u ljetnim mjesecima dok traju praznici, a Rashford je potom, u podužem i izrazito osviještenom pismu, članovima parlamenta poručio što misli o tom potezu.

